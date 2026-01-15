Milan Allegri tedoforo Un tifoso urla | Togli Fofana

Durante la cerimonia di consegna della fiaccola olimpica a Milano, il tecnico Massimiliano Allegri è stato accompagnato nel suo percorso. In un momento di festa, un tifoso ha esposto uno striscione con la richiesta “Togli Fofana”. L’evento si è svolto nel rispetto delle tradizioni, sottolineando l’importanza delle rappresentazioni sportive e dei valori olimpici.

Milan, Massimiliano Allegri ha portato la fiaccola olimpica che sta attraversando l'Italia in avvicinamento ai Giochi di Milano-Cortina. Un tifoso urla: "Togli Fofana".

