**Migranti | nel 2025 arrivi irregolari giù in Ue -26% stabili in Italia**

Nel 2025, gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell’UE sono diminuiti del 26%, raggiungendo circa 178.000 casi. Tuttavia, lungo la rotta del Mediterraneo Centrale, che interessa le coste italiane, i numeri sono rimasti stabili rispetto all’anno precedente, attestandosi a circa 66.000. Questi dati riflettono l’andamento complessivo delle migrazioni irregolari nell’area europea, evidenziando un saldo tra calo generale e stabilità in specifiche rot

Bruxelles, 15 gen. (Adnkronos) - Gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Ue sono calati nel 2025 a circa 178mila nell'intera Unione (-26% rispetto al 2024), ma sono rimasti complessivamente in linea con i livelli dell'anno scorso lungo la rotta del Mediterraneo Centrale, che porta alle coste italiane, a quota 66.328 (-1%). Lo comunica Frontex. Le partenze dalla Libia restano un "fattore chiave" per i movimenti migratori verso l'Italia, nota l'agenzia Ue.

