Microsoft ha smantellato RedVDS il servizio di cybercrime globale da milioni di dollari

Microsoft ha annunciato l’interruzione di RedVDS, una piattaforma di cybercrime operativa a livello globale. Il servizio, basato su un modello di abbonamento, ha facilitato numerose frodi digitali in diversi paesi. La responsabilità di questa operazione rientra negli sforzi dell’azienda per contrastare le attività illecite online e proteggere utenti e aziende da minacce informatiche.

Microsoft ha annunciato di aver smantellato RedVDS, una piattaforma globale di cybercrime in abbonamento che ha alimentato frodi digitali su scala internazionale. L'operazione rappresenta una delle più ampie azioni coordinate mai condotte dall'azienda contro l'infrastruttura che sostiene le truffe online, combinando interventi legali, tecnici e investigativi in più Paesi. RedVDS operava come un servizio "chiavi in mano" per criminali informatici: pagando anche solo 24 dollari al mese, era possibile ottenere computer virtuali temporanei, spesso basati su software non autorizzato, utilizzati per inviare phishing, ospitare infrastrutture fraudolente e aggirare i sistemi di sicurezza.

Microsoft smantella RedVDS, servizio cloud per truffe - Microsoft ha smantellato RedVDS, una piattaforma con macchine virtuali usata dai cybercriminali per varie attività illegali, tra cui truffe finanziarie. msn.com

Microsoft smantella RedVDS e colpisce il cybercrime globale alla radice - Operazione internazionale contro RedVDS: Microsoft colpisce il cybercrime as a service e riduce la scalabilità delle frodi globali ... 01net.it

