Mi sono ustionata con il caffè in aereo è stato uno choc assoluto Le hostess non avevano nulla per medicarmi | Denise Elliot fa causa a Ryanair e ottiene un risarcimento di oltre 4 mila euro

Denise Elliot ha intentato causa contro Ryanair dopo essersi ustionata con il caffè durante un volo, ottenendo un risarcimento di oltre 4.000 euro. L’incidente, avvenuto durante un volo da Bournemouth a Maiorca, ha evidenziato la mancanza di assistenza immediata da parte del personale di bordo. Questa vicenda solleva questioni sulla gestione degli infortuni in volo e sulla responsabilità delle compagnie aeree nei confronti dei passeggeri.

Ryanair ha dovuto risarcire con 4.350 sterline una passeggera, Denise Elliot, dopo che la donna si è ustionata con il caffè durante un volo da Bournemouth a Maiorca. Come raccontato dalla signora alla Bbc, il personale di bordo ha servito alla 63enne un bicchiere di caffè privo del coperchio protettivo, dato che erano esauriti. Pochi istanti dopo, Denise ha avvertito un forte senso di calore sulle gambe e ha visto che il caffè le si era rovesciato addosso. L’infermiera inglese ha commentato alla Bbc l’accaduto dicendo: “Ho appoggiato la tazza sul tavolo, ma non so cosa sia successo dopo. Il caffè era tutto sulle mie cosce, ma io non ho urtato il bicchiere, sennò sarebbe caduto di lato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

