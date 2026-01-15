Mi riprendo la mia vita Quel grazie ai follower e il veleno della Lucarelli
Chiara Ferragni si trova al centro di un dibattito online, dopo aver condiviso un messaggio di gratitudine ai suoi follower. Un dubbio emerge riguardo alla reale natura della sua beneficenza, sollevato dall'inchiesta di Selvaggia Lucarelli sui Pandoro Pink Christmas. Questa situazione mette in luce come i social possano diventare un terreno di confronto e riflessione sulle attività di personaggi pubblici.
La scivolata di Chiara Ferragni inizia con un dubbio insinuato sui social. Fa davvero beneficenza, la nostra, o è solo un'operazione commerciale mascherata? È la domanda che i suoi follower inevitabilmente si pongono dopo l'inchiesta di Selvaggia Lucarelli sui Pandoro Pink Christmas. Che anticipa quella sulle Uova pasquali Dolci Preziosi da lei griffate, e, a seguire, la super multa dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'inchiesta penale per truffa aggravata. Un tempo impegnata a immortalare ogni centimetro del suo innegabile privilegio, dal superattico di Milano ai biondissimi figli, l'imprenditrice si ritrova presto a piangere in video con indosso una tuta grigia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Le lacrime dell’influencer: "Mi riprendo la mia vita. Grazie a tutti i follower"
Leggi anche: Chiara Ferragni: “Finito un incubo lungo due anni. Ora mi riprendo la vita e riacquisto la mia voce”
Mi riprendo la mia vita. Quel grazie ai follower e il veleno della Lucarelli; «Non volevo riprendere la vita di prima: così ho scelto la clausura»; Chiara Ferragni prosciolta per il Pandorogate: 'Mi riprendo la mia vita'; Don Antonio Quaranta si congeda dalla comunità di Torricella.
"Mi riprendo la mia vita". Quel grazie ai follower e il veleno della Lucarelli - I fan che fino al giorno prima la idolatrano, rendendola ogni giorno più ricca e famosa, sono inferociti, la tempestano di commenti d'odio. ilgiornale.it
Le lacrime dell’influencer: "Mi riprendo la mia vita. Grazie a tutti i follower" - Gli occhi lucidi e la telefonata alla madre: "Mi è sempre stata vicina". msn.com
Finito un incubo, riprendo in mano la mia vita - Caduta l'aggravante alla truffa, il giudice ha dichiarato il non luogo a procedere per remissione di querela, per la vicenda dei Pandoro Balocco e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. msn.com
Chiara Ferragni prosciolta dall'accusa di truffa, si chiude il "Pandoro gate": «Siamo tutti commossi, mi riprendo la mia vita. Finito un incubo» x.com
Chiara Ferragni prosciolta per il Pandorogate: 'Mi riprendo la mia vita. Finito un incubo di due anni'. Accusata di truffa aggravata con uno dei suoi più stretti collaboratori all'epoca e un imprenditore, al termine del processo in cui è stata giudicata con rito abbrev facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.