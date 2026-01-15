mi riprendo la mia vita quel grazie ai follower e il veleno della lucarelli

Chiara Ferragni si trova al centro di un dibattito online, dopo aver condiviso un messaggio di gratitudine ai suoi follower. Un dubbio emerge riguardo alla reale natura della sua beneficenza, sollevato dall'inchiesta di Selvaggia Lucarelli sui Pandoro Pink Christmas. Questa situazione mette in luce come i social possano diventare un terreno di confronto e riflessione sulle attività di personaggi pubblici.

La scivolata di Chiara Ferragni inizia con un dubbio insinuato sui social. Fa davvero beneficenza, la nostra, o è solo un'operazione commerciale mascherata? È la domanda che i suoi follower inevitabilmente si pongono dopo l'inchiesta di Selvaggia Lucarelli sui Pandoro Pink Christmas. Che anticipa quella sulle Uova pasquali Dolci Preziosi da lei griffate, e, a seguire, la super multa dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'inchiesta penale per truffa aggravata. Un tempo impegnata a immortalare ogni centimetro del suo innegabile privilegio, dal superattico di Milano ai biondissimi figli, l'imprenditrice si ritrova presto a piangere in video con indosso una tuta grigia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

