Mi ha chiesto se fossi disponibile sessualmente in cambio di lavori ho denunciato una manager tv | lo rivela Luca Vetrone Bonus di Avanti un altro

“Mi ha chiesto se fossi disponibile sessualmente in cambio di lavori”. Così Luca Vetrone, ex ‘Bonus’ di “Avanti un altro” e naufrago dell’Isola dei Famosi 2023, ha rivelato al settimanale Nuovo Tv di aver subito le pressioni di una stalker da tre anni. La donna avrebbe contattato Verone tramite il profilo Instagram e “dopo uno scambio di messaggi, mi ha fissato un appuntamento per fare il provino dell’Isola dei Famosi. “All’inizio mi sembrava una persona normale, ma poi la cosa è degenerata – ha detto – con telefonate nel cuore della notte e a tutte le ore del giorno, tantissimi i messaggi sia a lui che ai suoi amici, a tutte le persone che mi ruotano attorno, compresa mia madre, presentandosi come la mia manager”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mi ha chiesto se fossi disponibile sessualmente in cambio di opportunità lavorative. ” Luca Vetrone, noto per la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi e ad Avanti un Altro, ha deciso di raccontare per la prima volta la situazione difficile che sta vivendo. Da me facebook