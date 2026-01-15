Metro D il Municipio III fa pressione sul Campidoglio | Data d'inizio dei lavori entro il 2026

Il Municipio III di Roma ha richiesto a Roma Capitale di accelerare i tempi di avvio dei lavori per la Metro D, con l’obiettivo di iniziare entro il 2026. Un ordine del giorno approvato prevede di definire con precisione le date di inizio e di pianificare i finanziamenti necessari, per garantire una maggiore efficienza nel progetto e migliorare i collegamenti urbani.

Il Municipio III chiede a Roma Capitale di accelerare sulla Metro D: approvato un ordine del giorno per fissare l’avvio dei lavori e programmare i finanziamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: L’accusa a Trump: “Protettore dei pedofili”. Lui si arrabbia e fa il dito medio: “Vaff…” Leggi anche: Meloni difende il piano Trump per l’Ucraina: “Buon punto di partenza, fa pressione anche sulla Russia” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Metro C verso Roma nord, firmato il contratto per la nuova tratta fino a Farnesina; I tombini di Milano potrebbero essere dei simboli d’arte (come in Giappone); Binari morti a Milano: le tre soluzioni per renderli meno pericolosi; Modello Chinatown anche per altre culture: i 5 quartieri etnici che ci vorrebbero a Milano. Metro D, il Municipio III fa pressione sul Campidoglio: “Data d’inizio dei lavori entro il 2026” - Il Municipio III chiede a Roma Capitale di accelerare sulla Metro D: approvato un ordine del giorno per fissare l’avvio dei lavori e programmare i finanziamenti ... fanpage.it

Dal Municipio III ok unanime a lavori per metro D - Il Municipio III assume un ruolo di primo piano per il rilancio e la realizzazione della linea D della metropolitana di Roma. ansa.it

Municipio XV, Torquati-Forti: “Finalmente Metro C a Roma Nord. Inizio indagini T1 a Farnesina, progetto in autunno” ... segui il link per saperne di più - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.