Meteo Roma del 15-01-2026 ore 06 | 15

Ecco le previsioni del tempo per Roma del 15 gennaio 2026 alle ore 06:15: al mattino il cielo sarà prevalentemente sereno, con poche nuvole e temperature stabili. Durante il giorno, si prevede un tempo generalmente stabile con qualche velatura, mentre in serata e notte si manterrà un quadro di condizioni tranquille, con possibili addensamenti e temperature in lieve aumento. La situazione si mantiene senza variazioni significative rispetto alle ore precedenti.

meteo ben ritornati l'ascolto queste le previsioni del tempo al mattino tempo in prevalenza stabile comune di Luni Transit pioviggini Solo sulla Liguria al pomeriggio piovaschi anche sulla Lombardia tempo invariato altrove in serata e nottata attese deboli precipitazioni anche sui rilievi centro-occidentali con neve da 1005 1300 Al Centro Nettuno poco è un regolamenti nuvoloso isolate precipitazioni sul grossetano al pomeriggio non sono appesi i cambiamenti sostanziali in serata e nottata tempo ancora stabile con nuvolosità alternate a schiarite su del mattino cielo in prevalenza soleggiato i qualche addensamento atteso tra Puglia e Sardegna al pomeriggio velature in transito su tutti i settori ma senza fenomeni associati in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo su tutta la penisola e previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

