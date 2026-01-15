Meteo | Previsioni per venerdì 16 gennaio

Previsioni meteo per venerdì 16 gennaio a Modena: giornata caratterizzata da cieli prevalentemente nuvolosi o coperti, senza fenomeni significativi né precipitazioni. Le condizioni atmosferiche indicano una giornata tranquilla e stabile, con temperature generalmente nella norma stagionale. È consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, ma al momento non sono previste variazioni rilevanti rispetto alle condizioni attuali.

A Modena domani giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1979m. I venti.

ISOLA TERRA NOSTRA METEO ..PREVISIONI DEL giovedi 15 venerdi 16 sabato 17 domenica 18 dicembre METEO :soleggiato durante la mattinata con possibile velature durante il tardo pomeriggio TEMPERATURA : temperature stabili nella media invernal facebook

