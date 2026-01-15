Meteo le previsioni in Campania per giovedì 15 gennaio 2026

Ecco le previsioni meteo in Campania per giovedì 15 gennaio 2026. La giornata si presenterà con cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi e senza precipitazioni significative. Le condizioni climatiche sono stabili, offrendo un quadro generale di tempo asciutto e moderatamente nuvoloso lungo tutta la regione. Questo riassunto fornisce un quadro chiaro e affidabile delle condizioni atmosferiche previste per la giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 15 gennaio 2026. Avellino –  Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2599m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2596m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

