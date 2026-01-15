Mermec Ste sciopero e corteo | Decisioni unilaterali senza confronto

La RSU Fiom Cgil di Genova ha annunciato uno sciopero di otto ore il 15 gennaio presso la sede di Mermec Ste, in risposta alle decisioni unilaterali dell’azienda. Dopo un’assemblea, i lavoratori hanno deciso di manifestare il proprio disagio con un presidio alle 8:30, contestando il metodo che esclude il confronto e il dialogo. La protesta mira a sottolineare l’importanza di un confronto costruttivo tra le parti.

Dopo un'ampia discussione in assemblea, la rsu Fiom Cgil di Genova ha proclamato uno sciopero di 8 ore nella giornata di giovedì 15 gennaio, con presidio dalle ore 8,30 sotto la sede genovese di Mermec Ste di via Bombrini: "Come risposta ferma e responsabile a un metodo che rifiuta il dialogo".

Genova, Mermec STE, sciopero e presidio davanti alla sede. Fiom: "Basta policy aziendali, i lavoratori vogliono accordi sindacali" - Sciopero di 8 ore per la giornata odierna accompagnato da un presidio a partire dalle 8. telenord.it

Mermec STE, sciopero e presidio davanti alla sede genovese - Mermec STE, società italiana leader nella progettazione, produzione e integrazione di tecnologie avanzate per le infrastrutture ferroviarie, opera come “abilitatore” nel trasporto su rotaia offrendo s ... lavocedigenova.it

