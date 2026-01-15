Mercosur Coldiretti in piazza Bruxelles contro i contadini
La mobilitazione di Coldiretti contro l’accordo tra l’UE e il Mercosur si intensifica, con manifestazioni in piazza per far valere le esigenze dei contadini italiani. La protesta mira a evidenziare le preoccupazioni del settore agricolo di fronte a un possibile accordo commerciale che potrebbe influire sulla produzione locale. Coldiretti ribadisce l’importanza di tutelare l’agricoltura italiana e di ascoltare le istanze dei produttori.
La mobilitazione contro l'accordo tra l'Ue e il Mercosur entra nel vivo e Coldiretti intende far ascoltare la propria voce. Il prossimo 20 gennaio gli agricoltori scenderanno in piazza a Strasburgo, davanti al Parlamento europeo, per dire no a un accordo commerciale che viene giudicato profondamente sbilanciato e penalizzante per l'agricoltura europea. A guidare la protesta sarà il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, che non usa mezzi termini nel definire un'intesa che «non tiene in considerazione quello che c'è stato imposto negli ultimi anni come mondo agricolo, e che abbiamo rispettato». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
