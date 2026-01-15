Mercato Napoli chiusa una trattativa durante la partita contro il Parma | c’è l’accordo

Durante la partita contro il Parma, il Napoli ha concluso una trattativa di mercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Luca Marianucci si trasferisce alla Cremonese in prestito secco. La notizia conferma l’attenzione del club sulle operazioni di mercato anche durante le gare ufficiali. La permanenza o il futuro del calciatore sarà dunque deciso nelle prossime settimane, in base alle esigenze della squadra e alle valutazioni tecniche.

Il Napoli ha chiuso una trattativa di mercato mentre giocava la partita contro il Parma: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è cosa fatta la cessione di Luca Marianucci in prestito secco alla Cremonese. Si attende solo il via libera del Napoli per completare l'operazione già nelle prossime ore. Marianucci verso la Cremonese: trattativa quasi fatta. Secondo Di Marzio, la Cremonese avrebbe bloccato Marianucci, superando così definitivamente la concorrenza di Torino e Cagliari. Si attende solo l'ultimo ok del Napoli per permettere la partenza del calciatore per visite mediche e firma. L'allenatore dei grigiorossi spera di averlo a disposizione quanto prima, magari già per la partita contro il Verona di lunedì.

