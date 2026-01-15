Mercato Napoli cessione dietro l’angolo | accordo trovato

Il mercato del Napoli si avvicina a una fase di cessione, con un accordo già raggiunto. La strategia del club prevede di liberare spazio in rosa prima di intervenire con nuovi acquisti. Questa scelta consente di ottimizzare le risorse e prepararsi alle prossime operazioni di mercato, mantenendo una gestione equilibrata e pianificata della rosa.

Il Napoli pensa al mercato in uscita prima di poter intervenire in entrata. Ogni operazione può essere buona per fare spazio a nuovi innesti. Sulla lista dei possibili addii, seppur in prestito, c'è il nome di Luca Marianucci. Il difensore è sempre più vicino alla Cremonese. Tutto fatto con la Cremonese: Marianucci pronto a salutare Napoli. Accostato al club di Davide Nicola oramai da qualche settimana, il futuro di Marianucci sembra finalmente deciso. Il Torino ha provato ad inserirsi nella trattativa, senza trovare un principio di accordo con il Napoli. La Cremonese, invece, ha accettato sin da subito l'idea del prestito secco. Napoli, in chiusura la cessione di Marianucci alla Cremonese - Secondo quanto riportato dagli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, la Cremonese è in chiusura per l'arrivo di Marianucci.

“La limitazione è un grandissimo paradosso. Lang e Lucca via? Non lo escludo”: Manna polemico sul mercato del Napoli - “La limitazione sul mercato per me è un grandissimo paradosso, penso che siamo una delle società più sane con liquidità e patrimonio netto positivo”. ilfattoquotidiano.it

Napoli, la cessione di Lucca frena il Calciomercato: il 27 preferisce restare in Italia - Fino al 7 gennaio nulla sarebbe cambiato per questo Napoli e infatti nulla è stato toccano nella prima settimana del mese. ilmattino.it

Lorenzo Lucca sta "bloccando" il mercato del Napoli: si sta opponendo alla cessione - facebook.com facebook

Voce dal Brasile : il Napoli avrebbe fatto un'offerta per il giovane Allan del Palmeiras. #calciomercato #mercato #Napoli #Allan x.com

