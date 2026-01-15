Il mercato di Napoli si concentra sulla possibile cessione di Noa Lang, ma tutto dipende dalla posizione del club. Il futuro dell’attaccante olandese rimane incerto, tra prestazioni altalenanti e rapporti non ancora consolidati con i tifosi. La decisione definitiva dipenderà dalle strategie della società e dalle eventuali offerte, in un contesto ancora da definire.

Il futuro di Noa Lang è ancora avvolto nel mistero. Di quello che sarà dell’attaccante azzurro ancora non è chiaro, visto che il rendimento sul campo resta altalenante ed il feeling con la piazza non è ancora sbocciato del tutto. Possibile che l’ex PSV parta già in questa sessione di mercato? Addio Lang, quali sono le ipotesi?. Quella di Lang al Napoli è un’esperienza che al momento non ha convinto, la piazza così come l’allenatore. Il rendimento è stato altalenante, qualche prestazione positiva c’è stata ma non è chiaro che il ragazzo possa concretamente essere utile a pieno da qui al termine del campionato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, addio Lang solo ad una condizione: la posizione del club

