Mercato Napoli addio Lang solo ad una condizione | la posizione del club
Il mercato di Napoli si concentra sulla possibile cessione di Noa Lang, ma tutto dipende dalla posizione del club. Il futuro dell’attaccante olandese rimane incerto, tra prestazioni altalenanti e rapporti non ancora consolidati con i tifosi. La decisione definitiva dipenderà dalle strategie della società e dalle eventuali offerte, in un contesto ancora da definire.
Il futuro di Noa Lang è ancora avvolto nel mistero. Di quello che sarà dell’attaccante azzurro ancora non è chiaro, visto che il rendimento sul campo resta altalenante ed il feeling con la piazza non è ancora sbocciato del tutto. Possibile che l’ex PSV parta già in questa sessione di mercato? Addio Lang, quali sono le ipotesi?. Quella di Lang al Napoli è un’esperienza che al momento non ha convinto, la piazza così come l’allenatore. Il rendimento è stato altalenante, qualche prestazione positiva c’è stata ma non è chiaro che il ragazzo possa concretamente essere utile a pieno da qui al termine del campionato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
