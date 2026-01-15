Mercato Milan niente difensore? Ordine | Gravissima responsabilità da parte del club

Il mercato del Milan in vista di gennaio si sta facendo attendere, con particolare attenzione alla posizione dei difensori. Secondo il giornalista Franco Ordine, l'assenza di acquisti in questa area rappresenta una grave responsabilità per il club. Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa hanno alimentato ulteriori riflessioni sulla strategia di mercato del team rossonero, che dovrà affrontare le sfide della seconda parte della stagione con eventuali lacune da colmare.

Il giornalista Franco Ordine ha parlato anche del mercato del Milan a gennaio dopo le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa. L'estratto da 'Il Giornale'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mercato Milan, niente difensore? Ordine: “Gravissima responsabilità da parte del club” Leggi anche: Ordine sul mercato del Milan: “Se arrivasse un difensore affidabile sarebbe già da baciarsi i gomiti” Leggi anche: Ordine sul Milan: “Limiti rosa evidenti. Mercato? Responsabilità del management doppia se …” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ordine: Il Napoli ha proposto uno scambio al Milan prima di prendere Fullkrug; Serie B. Mantova, c’è Buso per l’attacco. Ora parte la caccia al difensore; Calciomercato Milan, Ordine: “Allegri contrario alla cessione di Thiaw. Si aspetta un difensore, ma …”; Allegri sembra chiudere il mercato. Milan: è una responsabilità gravissima. Se restate senza.... Allegri sembra chiudere il mercato. Milan: è una responsabilità gravissima. Se restate senza Champions è peggio - Per una volta, visto che coincide con il giorno della stesura della rubrica, comincio dalla conferenza- milannews.it

Ordine: "Al Milan servono due rinforzi: difensore e attaccante. Fullkrug la controfigura di Giroud" - Franco Ordine, nel suo consueto editoriale per il Corriere dello Sport, si concentra sulle strategie di mercato del Milan in vista della sessione di gennaio. tuttomercatoweb.com

Mercato Milan, difensore low cost: il Diavolo si affida a Tare - Mercato Milan, i rossoneri cercano un profilo low cost da inserire nel reparto difensivo a gennaio: il Diavolo si affida a Tare Il mercato invernale del Milan non vedrà investimenti faraonici nel repa ... milannews24.com

Mercato Milan, Allegri non si aspetta nulla: "Sono contento dei ragazzi a disposizione" x.com

Tuttosport, Milan: il punto del mercato. Goretzka è l'obiettivo, intanto attenzione al rinnovo di Maignan... #MilanPress facebook

