Mercato Juve in netto rialzo le quotazioni di questo attaccante Già fissato il prezzo del cartellino

Le quotazioni di questo attaccante nel mercato della Juventus sono in aumento, con il prezzo del cartellino già definito. La situazione indica un interesse crescente e una possibile operazione in vista, confermando l'importanza di questo giocatore nel contesto delle strategie della società. Restano da seguire eventuali sviluppi e dettagli riguardanti il trasferimento.

Calciomercato Juve: se non arriva Chiesa salgono le quotazioni di questo giocatore come vice Yildiz. Piace a Spalletti - Piace a Spalletti Federico Chiesa resta in attesa, incrociando le dita per un possibile ritorno in ... juventusnews24.com

Juve, la verità sul ritorno di Chiesa. Le tre priorità del club sul mercato - Un difensore duttile, che possa giocare da terzino a destra, un vice Yildiz e un centrocampista centrale, in ordine sparso. msn.com

MERCATO Juve! ?Comolli Accelera! Locatelli Via Subito!?

Locatelli stravolge il mercato Juve, il regista non è più la priorità: il chiarimento con Spalletti facebook

Calciomercato, la Juve vuole Mateta del Crystal Palace per l'attacco #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Mateta #Juventus x.com

