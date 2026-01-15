Mercato Juve in netto rialzo le quotazioni di questo attaccante Già fissato il prezzo del cartellino
Le quotazioni di questo attaccante nel mercato della Juventus sono in aumento, con il prezzo del cartellino già definito. La situazione indica un interesse crescente e una possibile operazione in vista, confermando l'importanza di questo giocatore nel contesto delle strategie della società. Restano da seguire eventuali sviluppi e dettagli riguardanti il trasferimento.
Mercato Juve: sono in netto rialzo le quotazioni di questo attaccante, per il quale è già stato fissato il prezzo del cartellino. Le ultime notizie. La Juventus intensifica la caccia al numero nove del futuro, spostando con decisione il mirino verso la Premier League. Secondo l’analisi odierna di Tuttosport, sono decisamente al rialzo le quotazioni di Jean-Philippe Mateta. Nelle ultime ore sono stati registrati nuovi contatti tra i due club: si tratta di approcci “più che altro esplorativi”, utili alla dirigenza per capire se ci siano gli estremi economici e tecnici per concretizzare il trasferimento dell’ attaccante francese a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
