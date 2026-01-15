Mercato Inter Romano svela | I nerazzurri spingono per Mlacic Sono tante le squadre che chiamano ma…

Fabrizio Romano fornisce aggiornamenti sul mercato dell’Inter, rivelando che i nerazzurri stanno spingendo per l'acquisto di Mlacic. Diversi club mostrano interesse per il giocatore, creando un panorama competitivo. In questo articolo, analizziamo le ultime notizie sulla trattativa e le potenziali implicazioni per l’Inter e il mercato estivo.

Inter News 24 Mercato Inter, Fabrizio Romano svela nuovi dettagli su Mlacic. Dall’affare dei nerazzurri all’interesse di altre squadre. L’Inter di Cristian Chivu continua a guardare con estrema attenzione ai giovani talenti dell’est Europa e l’ultimo nome sul taccuino di Marotta e Ausilio è quello di Branimir Mlacic. Il difensore sedicenne, attualmente in forza all’ Hajduk Spalato, è ormai a un passo dal vestire la maglia nerazzurra. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, la trattativa tra i due club è giunta alla stretta finale, con un’intesa di massima già raggiunta sulla base di un investimento che si aggira intorno ai 5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

