Mercato Inter nessuna apertura al Galatasaray | Calhanoglu resta un pilastro irrinunciabile del progetto

L’Inter conferma la volontà di mantenere Hakan Çalhanoglu nel suo progetto, senza considerare offerte dal Galatasaray. Nonostante l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per alcune settimane, il centrocampista turco resta un elemento chiave della rosa. La società ribadisce l’intenzione di proseguire con lui, escludendo qualsiasi trattativa di cessione e rafforzando il suo ruolo all’interno del progetto tecnico.

Mercato Inter, irremovibile sul futuro di Calhanoglu: niente incontri con il Galatasaray e nessuna possibilità di cessione L’infortunio rimediato contro il Napoli lo ha costretto a fermarsi per circa tre settimane, ma il ruolo di Hakan Çalhano?lu nel progetto tecnico dell’Inter non è mai stato messo in discussione. Il regista turco, leader per qualità, personalità . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mercato Inter, nessuna apertura al Galatasaray: Calhanoglu resta un pilastro irrinunciabile del progetto Leggi anche: Calhanoglu Inter, nessuna apertura al Galatasaray: il club nerazzurro non ha intenzione di cedere il suo regista Leggi anche: Calciomercato Inter, Çalhano?lu resta al centro del piano del Galatasaray: cosa filtra in vista di gennaio Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. I gol presi negli scontri diretti e troppi cali: Inter, la difesa può diventare un problema; Romano: “Holm-Inter, ecco la verità. Sul giocatore c’è un club di Premier League”; Calciomercato Inter-Vlahovic, contropiede Marotta al Milan - L'indiscrezione clamorosa - Tentazione araba per un nerazzurro; Palmeri su Inter-Napoli: Match che non porterà a nessuna sentenza, ecco quale sarà la vera variabile. Mercato Inter, irremovibile sul futuro di Calhanoglu: niente incontri con il Galatasaray e nessuna possibilità di cessione - Mercato Inter, irremovibile sul futuro di Calhanoglu: niente incontri con il Galatasaray e nessuna possibilità di cessione L’infortunio rimediato contro il Napoli lo ha costretto a fermarsi per circa ... calcionews24.com

GdS – Derby di Istanbul per Frattesi: l’Inter fissa il prezzo - Il futuro di Davide Frattesi resta in bilico e dipenderà soprattutto dalle prossime settimane di mercato, ma la sensazione che il giocatore possa lasciare l'Inter in questa sessione di mercato. passioneinter.com

Juve Mazraoui, l'Inter RIPENSA a Ndoye e Lucca: il mercato di oggi | OneFootball - Ormai è chiaro che la Juventus è alla ricerca di un rinforzo sulle fasce, e sul taccuino di Comolli figura da tempo il nome di Mazraoui. onefootball.com

Singo si propone all'Inter! Al Torino era un ottimo difensore da bonus, occhio al mercato nerazzurro facebook

TS - De Vrij, Frattesi, Asllani: il mercato dell' #Inter in uscita può riservare ancora sorprese. Il punto x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.