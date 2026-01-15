Mercato Genoa l’arrivo di Baldanzi è ai dettagli! Per la porta dopo Bento spunta un’altra pista
Il mercato del Genoa si avvicina alla conclusione delle trattative principali. Dopo l’accordo con Bento, si fa strada una nuova pista per la porta. Contestualmente, l’arrivo di Tommaso Baldanzi dalla Roma sembra ormai vicino alla definizione. Le operazioni sono in fase avanzata, segnando un importante passo avanti per il rafforzamento della squadra in vista della prossima stagione.
Genoa, Baldanzi a un passo: operazione ai dettagli. Per la porta, dopo Bento, prende forma una nuova opzione Il trasferimento di Tommaso Baldanzi dalla Roma al Genoa è ormai ai dettagli finali. Secondo Sky Sport, si attende soltanto l’ok ufficiale del club giallorosso per formalizzare il prestito del trequartista. Una volta conclusa l’operazione, Baldanzi ritroverà . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
