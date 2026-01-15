Mercato Genoa l’arrivo di Baldanzi è ai dettagli! Per la porta dopo Bento spunta un’altra pista

Da calcionews24.com 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato del Genoa si avvicina alla conclusione delle trattative principali. Dopo l’accordo con Bento, si fa strada una nuova pista per la porta. Contestualmente, l’arrivo di Tommaso Baldanzi dalla Roma sembra ormai vicino alla definizione. Le operazioni sono in fase avanzata, segnando un importante passo avanti per il rafforzamento della squadra in vista della prossima stagione.

Genoa, Baldanzi a un passo: operazione ai dettagli. Per la porta, dopo Bento, prende forma una nuova opzione Il trasferimento di Tommaso Baldanzi dalla Roma al Genoa è ormai ai dettagli finali. Secondo Sky Sport, si attende soltanto l’ok ufficiale del club giallorosso per formalizzare il prestito del trequartista. Una volta conclusa l’operazione, Baldanzi ritroverà . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

mercato genoa l8217arrivo di baldanzi 232 ai dettagli per la porta dopo bento spunta un8217altra pista

© Calcionews24.com - Mercato Genoa, l’arrivo di Baldanzi è ai dettagli! Per la porta dopo Bento spunta un’altra pista

Leggi anche: Calciomercato Genoa, dopo il ‘caso’ Bento spunta un nuovo nome per la porta: ma non ha ancora giocato questa stagione

Leggi anche: Mercato Genoa, in dirittura d’arrivo Bento! Il Grifone ha messo la freccia sulle altre pretendenti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

mercato genoa l8217arrivo baldanziGenoa, Baldanzi a un passo: operazione ai dettagli. Per la porta, dopo Bento, prende forma una nuova opzione - Per la porta, dopo Bento, prende forma una nuova opzione Il trasferimento di Tommaso Baldanzi dalla Roma al Genoa è ormai ai dettagli finali. calcionews24.com

mercato genoa l8217arrivo baldanziGenoa, tutto fatto con la Roma per Baldanzi: saltato Bento per la porta - Il centrocampista, ex Empoli, ritroverà Daniele De Rossi con il quale ha vissuto l'esperienza alla Roma. sport.sky.it

mercato genoa l8217arrivo baldanziGenoa, De Rossi spinge per Baldanzi in attesa del via libera della Roma. E si riapre la telenovela Bento - Per il trequartista previsto un prestito con riscatto a 10 milioni. ilsecoloxix.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.