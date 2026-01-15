Mercato bloccato | saldo zero e Lucca verso l’addio

Il mercato resta fermo con saldo zero, mentre Lucca si avvicina all’addio. La strategia del Napoli continua a seguire una linea prudente, mantenendo ferme le decisioni in attesa di sviluppi. La situazione attuale riflette un settore in stand-by, con poche novità e molte incognite. Qui di seguito, un’analisi dettagliata sulla situazione e le possibili implicazioni per il futuro del club.

Linea ferma, almeno per ora. In casa Napoli la strategia di mercato resta ancorata al principio del saldo zero.

