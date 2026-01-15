Mentre vado Diario di incontri
Il 9 aprile 2026 la Rassegna "PIAZZOLA LEGGE E INCONTRA 2025-2026" ospita la presentazione del volume MENTRE VADO. DIARIO DI INCONTRI di Lucio Simonato.«Sebastiano, immaginario vagabondo dei nostri giorni, è il protagonista di quest’opera che si snoda attraverso un cammino di incontri. Dialogando. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: “Vado da Maria”. Delusione per Milly Carlucci, mentre De Filippi si frega le mani
Leggi anche: “Vado da Maria”. Delusione per Milly Carlucci, mentre De Filippi si frega le mani
Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.
IO a 13 Anni che Compro i BOTTI di CAPODANNO | ABBIAMO FATTO UN CASINO...
L'8 gennaio 1898, Julie Manet ha scritto nel suo Diario: Sabato 8 Gennaio. Vado a trovare M. Renoir nel suo studio: da quest’inverno fa delle cose piùbelle che mai. Mi mostra un incantevole ritratto di un’attrice del Variété che indossa un costume dell’epoca d facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.