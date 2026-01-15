Mens Sana al lavoro! Sfida a La Spezia Mercato vivo | si valutano le opzioni

La Mens Sana si prepara per la partita di domenica a La Spezia, valida per il girone di ritorno. La squadra lavora con attenzione al PalaEstra, mentre il mercato rimane aperto e si valutano possibili aggiornamenti. La sfida contro i padroni di casa, con l’ex biancoverde Puccioni in campo, rappresenta un momento importante per la stagione.

Prosegue al PalaEstra la preparazione della Mens Sana in vista della prima giornata del girone di ritorno, in programma domenica a La Spezia (alle canoniche 18) contro i padroni di casa dove milita l’ex biancoverde Puccioni. La formazione ligure domenica scorsa ha effettuato il turno di riposo avendo così modo di riposare e ricaricare le pile dopo un girone di andata concluso con 14 punti, dieci in meno di Pannini e compagni. Guai però a sottovalutare i bianconeri spezzini perché specie in casa possono essere molto pericolosi. Nell’ultima uscita prima dello stop la formazione di coach Ricci, fresco comunque di rinnovo per una ulteriore stagione, ha ceduto sul parquet amico contro il Costone dopo una gara dominata, specie nella prima parte dai gialloverdi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

