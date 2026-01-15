Menopausa senza tabù Vampate e salute del cuore | ecco perché andare dal cardiologo

La menopausa è un passaggio naturale nella vita di ogni donna, caratterizzato da vari sintomi, tra cui le vampate di calore. Questi segnali, sebbene comuni, possono influire sulla salute generale, in particolare su quella cardiovascolare. È importante monitorare questi aspetti e rivolgersi a un cardiologo per una valutazione approfondita, garantendo così un approccio consapevole e responsabile al proprio benessere durante questa fase.

L e vampate di calore sono il sintomo più comune della menopausa e spesso vengono considerate solo un disagio temporaneo. In realtà, la ricerca scientifica degli ultimi anni ha dimostrato che le vampate possono essere un importante indicatore di cambiamenti più profondi, che coinvolgono anche la salute cardiovascolare oltre che un segnale di maggior rischio per ossa, e tanti altri apparati che risentono della carenza estrogenica. La perimenopausa mi sta rovinando il sonno. Cosa fare? X Cosa sono le vampate?. Le vampate non sono solo un fastidio da sopportare ma un potente segnale che ci manda il nostro corpo! Ascoltarle e trattarle in modo appropriato significa prendersi cura del proprio cuore per un progetto dí longevità in salute. 🔗 Leggi su Iodonna.it

