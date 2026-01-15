Meningite gli specialisti | Non ci sono nuovi casi ma importante vaccinarsi

La meningite resta sotto controllo, con nessun nuovo caso segnalato recentemente. Attualmente, sono tre i pazienti ricoverati al Cotugno, tutti già in trattamento. Gli esperti sottolineano l'importanza di vaccinarsi come misura preventiva efficace per proteggere la salute pubblica. Mantenere alta l’attenzione e seguire le indicazioni sanitarie è fondamentale per prevenire eventuali future criticità.

Meningite: nessun nuovo caso si è registrato oltre i tre ricoverati al Cotugno tra Capodanno e la scorsa domenica notte. Si tratta di due ragazze, amiche, rispettivamente di 23 e 24 anni e. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

