Meningite gli specialisti | Non ci sono nuovi casi ma importante vaccinarsi

La meningite resta sotto controllo, con nessun nuovo caso segnalato recentemente. Attualmente, sono tre i pazienti ricoverati al Cotugno, tutti già in trattamento. Gli esperti sottolineano l'importanza di vaccinarsi come misura preventiva efficace per proteggere la salute pubblica. Mantenere alta l’attenzione e seguire le indicazioni sanitarie è fondamentale per prevenire eventuali future criticità.

