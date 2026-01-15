Memoria storica alla provincia di Parma quasi 100mila euro dalla Regione

La Regione ha assegnato circa 100.000 euro alla provincia di Parma per sostenere iniziative dedicate alla memoria storica e alla cultura civile. Questa somma contribuirà a valorizzare il patrimonio storico locale e a promuovere attività volte a rafforzare il senso di identità e cittadinanza. Il finanziamento si inserisce in un intervento più ampio di tutela e promozione della memoria collettiva nel territorio parmense.

Quasi 100mila euro alla provincia di Parma per progetti legati alla memoria storica e alla cultura civile. La Regione Emilia-Romagna ha assegnato complessivamente 98.600 euro al territorio parmense nell’ambito di un piano di finanziamenti che, a livello regionale, supera 1,3 milioni di euro. Le risorse sono state destinate a fondazioni, istituzioni culturali, Comuni, Unioni di Comuni e associazioni partigiane, combattentistiche e reducistiche per la realizzazione di seminari, laboratori, mostre, spettacoli teatrali e produzioni digitali, tra cui podcast, mappe interattive e archivi di public history. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

