Memoria storica alla provincia di Parma quasi 100mila euro dalla Regione
La Regione ha assegnato circa 100.000 euro alla provincia di Parma per sostenere iniziative dedicate alla memoria storica e alla cultura civile. Questa somma contribuirà a valorizzare il patrimonio storico locale e a promuovere attività volte a rafforzare il senso di identità e cittadinanza. Il finanziamento si inserisce in un intervento più ampio di tutela e promozione della memoria collettiva nel territorio parmense.
Quasi 100mila euro alla provincia di Parma per progetti legati alla memoria storica e alla cultura civile. La Regione Emilia-Romagna ha assegnato complessivamente 98.600 euro al territorio parmense nell’ambito di un piano di finanziamenti che, a livello regionale, supera 1,3 milioni di euro. Le risorse sono state destinate a fondazioni, istituzioni culturali, Comuni, Unioni di Comuni e associazioni partigiane, combattentistiche e reducistiche per la realizzazione di seminari, laboratori, mostre, spettacoli teatrali e produzioni digitali, tra cui podcast, mappe interattive e archivi di public history. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Dalla Regione alla provincia di Novara 100mila euro per iniziative legate ai giovani
Leggi anche: Studenti con disabilità, dalla Regione quasi 680 mila euro alla provincia per garantire l’assistenza all’autonomia
Addio alla professoressa Natalina Castellana, memoria storica di Polesine; L’Istruttoria torna a Parma: il rito civile della memoria in scena al Teatro Due; Davide Borghi: un emigrante, un disco, le tradizioni della Val d’Asta.
Provincia di Latina e Piana delle Orme: al via il “Mese della Memoria” - La Provincia di Latina e il Museo Piana delle Orme rinnovano e rafforzano la loro collaborazione nel segno della memoria storica e della coscienza civile, dando ufficialmente il via al calendario del ... latinaoggi.eu
Torna a Parma il festival diffuso di arte contemporanea: temi di quest’anno sono il ricordo e la memoria storica - Nell’ambito dell’ottantesimo anniversario della Liberazione d’Italia, rimane visitabile fino al 25 maggio 2025 la nona edizione di PARMA 360 Festival della creatività contemporanea dal tema MEMORIE, ... exibart.com
Parma, il 25 aprile Lenz Fondazione svela nuova opera sulla memoria - In occasione della Festa della Liberazione l’ente propone un video di Francesco Pititto, nuovo capitolo del progetto pluriennale sulla tragedia europea durante le dittature nazifasciste In occasione ... ilrestodelcarlino.it
Bagheria ricorda Alfredo Ormando: tra memoria storica e impegno civile. (Video). Leggi articolo https://comune.bagheria.pa.it/it/news/bagheria-ricorda-alfredo-ormando-tra-memoria-storica-e-impegno-civile Link video https://youtu.be/JPlzwUiOV4c facebook
Metro C e autobus: la memoria storica delle trasformazioni della rete di Roma x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.