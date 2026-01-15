Meloni-Takaichi | difendiamo ordine internazionale libero su base forza diritto

Italia e Giappone condividono principi fondamentali che rafforzano la cooperazione bilaterale e la collaborazione internazionale. Entrambi i paesi si impegnano a difendere un ordine internazionale libero, giusto e aperto, in un contesto di crescente instabilità e competizione strategica. La partnership si basa sul rispetto delle regole condivise, con l’obiettivo di promuovere stabilità e sicurezza globale.

Tokyo, 15 gen. (askanews) – Italia e Giappone condividono "principi normativi e istituzionali che ci permettono di scegliere il rafforzamento della cooperazione bilaterale e di agire insieme sulla scena globale per difendere un ordine internazionale libero, giusto e aperto, in un contesto segnato da instabilità, competizione strategica e spinte revisioniste, che minano le regole condivise". Lo scrivono in un editoriale congiunto pubblicato sul Corriere della Sera e sul Nikkei la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la prima ministra giapponese Sanae Takaichi in occasione della visita della premier italiana a Tokyo che cade nel 160esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

