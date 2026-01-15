Meloni rafforza l’export con l’Oman Gli accordi e la prospettiva

Durante la visita ufficiale della presidente del Consiglio in Oman, è stata sottolineata la consolidata relazione tra Italia e Sultanato. La Dichiarazione congiunta evidenzia come questa collaborazione rafforzi l’export italiano e apra nuove prospettive di sviluppo, contribuendo a rafforzare il ruolo dell’Italia nel contesto internazionale. Un passo importante per rafforzare i rapporti economici e diplomatici tra i due Paesi.

C'è un passaggio della Dichiarazione congiunta in occasione della visita ufficiale della presidente del Consiglio nel Sultanato dell'Oman che, più di altri, accentua la speciale relazione che esiste fra Italia e Oman: la prospettiva, che poi è il tratto somatico del concetto di Italia globale. Ovvero rapporti attuali che le parti intendono rafforzare pragmaticamente per il futuro e non solo sulla carta attraverso progetti, iniziative, scambi, politiche ad hoc con l'obiettivo della profondità. Giorgia Meloni e Sua Maestà il Sultano Haitham bin Tarik lo hanno messo nero su bianco in occasione della visita ufficiale nel Sultanato dell'Oman.

Giorgia Meloni in Missione: Visite in Oman, Giappone e Corea del Sud per Rafforzare i Legami Internazionali - La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, avvia una missione strategica in Asia per rafforzare le relazioni diplomatiche e commerciali. notizie.it

Meloni incontra sultano Oman: impegno per pace e relazioni bilaterali - (askanews) – Impegno per “raggiungere la sicurezza e la stabilità” e per la risoluzione dei “conflitti con mezzi pacifici, in conformità con i principi del diritto internazionale”. msn.com

Benvenuta nel Sultanato dell’Oman, Onorevole Presidente del Consiglio Giorgia Meloni! La Sua visita rafforza l’amicizia e la cooperazione tra i nostri Paesi, aprendo nuove opportunità di sviluppo e partnership. #Italia #Oman x.com

