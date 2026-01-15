Meloni per Kyiv sinistra spaccata sull' Iran La risoluzione è militare e la vota Salvini La fronda Vannacci si assottiglia
In un quadro politico in evoluzione, Meloni si reca a Kyiv mentre la sinistra si divide sull’Iran. La risoluzione, di natura militare, vede il’appoggio di Salvini. Intanto, la fronda di Vannacci si riduce, segnando una fase di tensione e cambiamenti nel panorama italiano. Un contesto in cui le posizioni si consolidano e si trasformano, riflettendo le complessità delle scelte politiche attuali.
Roma. Grazie a Giuseppe Conte nasce una nuova categoria: gli irrisoluzionati. Sono gli ostetrici dell’aggettivo “unilaterale”, i dottori del “condividiamo ma non firmiamo”. Si doveva sfasc. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Schlein e l'abaco: Assemblea Pd senza numero legale, fronda contro Boccia. Su Kyiv risoluzione separata da Conte
Leggi anche: Vannacci exit. Le faide e Kyiv accelerano la fuga dalla Lega. Il bivio di Salvini
Meloni per Kyiv, sinistra spaccata sull'Iran. La risoluzione è militare (e la vota Salvini). La fronda Vannacci si assottiglia.
Meloni per Kyiv, sinistra spaccata sull'Iran. La risoluzione è "militare" (e la vota Salvini). La fronda Vannacci si assottiglia - I vannacciani protestano fuori dal Parlamento ma anche Borghi lo scarica. ilfoglio.it
Meloni la "commissaria": la gioia per Trentini e il dossier Iran. Dissidio Salvini-Abodi sul supercomissario - In Cdm si stabilisce la data del referendum ma si commissaria anche quattro regioni. ilfoglio.it
Decree to keep supporting Kyiv before year end - Meloni - Premier Giorgia Meloni said Wednesday that her government will pass a decree before the end of the year to make it possible for Italy to continue sending military aid to Ukraine. ansa.it
Meloni contro Vannacci sulle armi a Kyiv. "Qualcuno auspicava che il decreto sugli aiuti agli ucraini non ottenesse i voti. Non credo andrà così". Lui replica: “Mai cambiato idea”. Di Riccardo Carlino facebook
Il M5S e’ lo specchio della Lega. Dopo la relazione di oggi di #Meloni mi sembra chiaro che il governo di centro destra ha imboccato una strada che porta all’abbandono dell’Ucraina e della costruzione di un’Europa forte e indipendente dagli USA. Stessa ide x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.