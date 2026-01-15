Meloni nel sultanato | partnership commerciali cultura e turismo Poi volerà in Giappone

Il viaggio di Meloni nel sultanato di Oman segna un'occasione per rafforzare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e questa regione. La visita, prevista per quasi una settimana, si inserisce in un contesto geopolitico complesso, con notizie di repressione delle proteste in Iran. Dopo l’Oman, la premier proseguirà il suo tour in Giappone, consolidando così le relazioni internazionali dell’Italia.

Una missione che la terrà lontana per quasi una settimana, avviata in Oman proprio mentre dall’altra sponda del Golfo arrivano notizie sempre più nefaste sulla repressione delle proteste da parte del governo iraniano. Giorgia Meloni atterra a Mascate per stringere la cooperazione con il sultanato – a partire da industria ed energia, ma anche sul fronte della cultura e del turismo – però i pensieri sono concentrati sulle crisi internazionali. L’ Iran, certamente, Gaza – mentre attende l’invito di Donald Trump per sciogliere la riserva e volare in Svizzera la prossima settimana – e pure l’ Ucraina, su cui oggi si misurerà di nuovo la tenuta della sua maggioranza in Parlamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

