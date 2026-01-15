Meloni missione in Asia tra Iran Taiwan e jet Italia nel board per Gaza
Il viaggio di Meloni in Asia, tra Oman, Giappone e Corea del Sud, mira a rafforzare i legami bilaterali e la cooperazione strategica, inclusi settori militari come il progetto Gcap per i caccia stealth di sesta generazione. Durante la missione, verranno affrontati anche importanti dossier geopolitici relativi a Iran, Taiwan e Gaza, in un contesto di crescente attenzione internazionale alle dinamiche della regione.
nostro inviato a Tokyo Sei giorni tra Oman, Giappone e Corea del Sud. Destinati sì a rafforzare i rapporti bilaterali con l'Italia e la cooperazione economica in settori strategici e militari (vedi il Gcap, programma di produzione dei caccia stealth di sesta generazione), ma durante i quali saranno necessariamente trattati dossier geopolitici chiave. A partire dalla crisi in Medioriente e sotto una duplice veste: da una parte la tregua in corso tra Israele e Palestina, con l'atteso annuncio da parte di Donald Trump dei 15 Paesi Italia compresa che faranno parte del Board of Peace per la ricostruzione di Gaza; dall'altra la situazione sempre critica dell'Iran, un Paese così grande, popoloso e geograficamente strategico per l'area che può destabilizzare l'intero Medioriente e non solo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
