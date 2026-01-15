Meloni in Giappone cerca la sponda asiatica | Contribuiremo al futuro ordine internazionale

Il viaggio del presidente Meloni in Asia prosegue con incontri in Giappone, dopo una prima tappa in Oman e prima di una visita di Stato in Corea del Sud. L’obiettivo è rafforzare i legami internazionali e contribuire allo sviluppo di un ordine globale più stabile e cooperativo. La missione riflette l’importanza di consolidare le relazioni con le principali potenze asiatiche in un contesto di crescente interdipendenza globale.

Meloni in questi giorni è impegnata in un vero e proprio tour asiatico. La prima tappa in Oman, ora i colloqui in Giappone e infine la visita di Stato in Corea del Sud. Una sorta di "offensiva politica, diplomatica e industriale". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meloni in Giappone cerca la sponda asiatica: “Contribuiremo al futuro ordine internazionale” Leggi anche: Meloni incontra Kushner e cerca la sponda Usa sugli asset russi: ancora ambiguità sull’invio di armi a Kiev Leggi anche: il riarmo del Giappone, un banco di prova per l’ordine internazionale Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Meloni in Asia tra sicurezza e affari, in un momento a dir poco complicato; Meloni nel sultanato: partnership commerciali, cultura e turismo. Poi volerà in Giappone; Meloni nel sultanato | partnership commerciali cultura e turismo Poi volerà in Giappone. Italia e Giappone condividono "principi che ci permettono di agire insieme per difendere un ordine internazionale libero, giusto e aperto". Lo scrivono la premier Giorgia Meloni e la prima ministra giapponese Sanae Takaichi. #ANSA facebook Italia e Giappone condividono "principi che ci permettono di agire insieme per difendere un ordine internazionale libero, giusto e aperto". Lo scrivono la premier Giorgia Meloni e la prima ministra giapponese Sanae Takaichi. #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.