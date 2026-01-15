Medicinale introvabile serve per i pazienti dializzati | la farmacia ospedaliera non ce l’ha

Attualmente, il medicinale necessario ai pazienti dializzati non è disponibile presso la farmacia ospedaliera dell’Asl al San Luca di Lucca, distribuito dal Servizio Sanitario Nazionale. La sua carenza rappresenta un problema per l’assistenza ai pazienti che dipendono da questo farmaco. La situazione evidenzia le difficoltà di approvvigionamento di alcuni medicinali essenziali e l’importanza di monitorare costantemente le disponibilità.

Lucca, 15 gennaio 2026 – In questo periodo è un farmaco praticamente introvabile, almeno per la f armacia ospedaliera dell'Asl al San Luca, distribuzione diretta a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Parliamo del "Foznol os in polvere", 90 bustine 1000mg. Un medicinale importante per pazienti in dialisi. Nelle farmacie private, pagandolo interamente, lo si può trovare intorno ai 400 euro a confezione. "Mia madre è in dialisi, ha bisogno del farmaco".. "E' una situazione molto difficile – protesta un signore lucchese di 75 anni che abita a Porcari – perché questo Foznol in polvere è necessario a mia madre in dialisi.

