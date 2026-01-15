Medici Senza Frontiere riconosce l’impegno di Monica Minardi, medica impegnata nell’assistenza umanitaria internazionale. La sua storia evidenzia le sfide e il coraggio di chi lavora nel settore medico in contesti di crisi, spesso sotto minaccia. Il premio, assegnato a Imola, il 15 gennaio 2026, celebra la dedizione professionale e umana di chi si dedica con responsabilità e determinazione alla tutela della salute in situazioni di emergenza.

Imola, 15 gennaio 2026 - Un premio per l’impegno professionale e umano nella medicina d’urgenza e nell’azione umanitaria internazionale. Lo conferirà, oggi alle 16.30, nella sala del Consiglio, il Comune di Imola a Monica Minardi, presidente di Medici Senza Frontiere Italia, associazione nella quale opera dal 2000. Minardi nasce a Bologna, ma con la famiglia si sposta a Imola all’età di 4 anni, dove vive ancora. Frequenta il liceo Rambaldi poi l’Alma Mater e si laurea in Medicina e Chirurgia. Quale percorso la porta a far parte di Medici Senza Frontiere? “Sono medico dal 1995, ho sempre lavorato nel servizio sanitario nazionale, ma ancora prima sono cresciuta in un contesto dove ho maturato attenzione alle problematiche sociali sia locali che internazionali con i Frati Cappuccini, con loro sono stata in Etiopia, ma anche con l’associazione Sao Bernardo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Medici Senza Frontiere, il coraggio di Monica Minardi: “Anche noi dottori nel mirino”

Israele vieta l'attività di circa 40 ong a Gaza: nel mirino anche Medici senza Frontiere

Gaza, Israele mette al bando 37 Ong. Anche Medici senza Frontiere

