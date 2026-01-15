Mediaset leader degli ascolti nelle Strenne | sorpasso storico in prima serata

Per la prima volta nella storia della televisione italiana, Mediaset si aggiudica la leadership negli ascolti anche in prima serata durante le Strenne natalizie. Questo risultato rappresenta un nuovo record per il gruppo, che ha superato la concorrenza nella fascia più competitiva della giornata televisiva. La vittoria evidenzia la solidità della programmazione e l’interesse del pubblico durante il periodo festivo.

Per la prima volta nella storia della televisione italiana, Mediaset chiude il periodo delle Strenne natalizie al vertice degli ascolti anche in prime time, conquistando la leadership nella fascia più competitiva della giornata televisiva. A certificarlo è un’analisi dello Studio Frasi per Il Sole 24 Ore, basata sui dati Auditel relativi al periodo compreso tra il 14 dicembre e il 3 gennaio. Il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi supera la Rai sia nel totale giornata sia nella fascia serale, tradizionalmente la più contesa. Nelle 24 ore Mediaset registra uno share del 38,6%, confermando un primato già ottenuto anche nelle due edizioni precedenti delle Strenne. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Mediaset leader degli ascolti nelle Strenne: sorpasso storico in prima serata Leggi anche: Gerry Scotti santo patrono degli ascolti Mediaset, Berlusconi chiede un miracolo in prima serata e lui non delude Leggi anche: L’Eredità sbanca agli ascolti tv e punta al sabato sera, l’ipotesi degli speciali in prima serata Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Mediaset leader degli ascolti nelle Strenne: sorpasso storico in prima serata - Studio per il Sole 24 Ore: il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi al vertice Auditel nel prime time tra il 14 dicembre e il 3 gennaio ... tgcom24.mediaset.it

Mediaset, primo editore tv nel periodo natalizio - Il gruppo di Cologno Monzese supera l’emittente pubblica sia nel totale giornata che nel prime time. msn.com

Ascolti tv mercoledì 14 gennaio: Ferilli leader (25.6%), in calo Rai1 con Zamora (12.7%), chiude il podio Cazzullo (7.7%) - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): la sfida del piccolo schermo di mercoledì 14 gennaio ha mescolato film e serie tv. msn.com

8 MEDIASET TGCOM24 LA RETROMARCIA DI TRUMP Maduro, ora i Usa cambiano idea: non è il leader di un cartello di Per anni Maduro era stato ritenuto il leader del Cartel de los Soles. Ora la definizione è sparita dall'accusa, anche perché il gruppo nar facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.