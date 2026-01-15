Mazur Juve il club blinda il suo talento polacco classe 2007 | ufficiale il lungo rinnovo del contratto
La Juventus ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Mazur Juve, giovane centrocampista polacco nato nel 2007. L’accordo prolungato rafforza l’impegno del club nei confronti del talento emergente, consolidando la sua presenza nel settore giovanile. Questa scelta evidenzia la volontà della società di investire nel futuro e di valorizzare le giovani promesse, garantendo continuità e crescita alla squadra.
per il centrocampista bianconero. La Juventus ha blindato Patryk Mazur, centrocampista polacco classe 2007 che in stagione ha fatto il passaggio in Next Gen. Per lui rinnovo lungo fino al 2029: il club crede molto nelle potenzialità del ragazzo. IL COMUNICATO – « Patryk Mazur rinnova il suo contratto con la Juventus e prosegue il suo percorso di crescita in bianconero, iniziato nel 2023 nel settore giovanile e proseguito in questi ultimi mesi anche in Next Gen: è ufficiale il prolungamento dell’accordo con il giovane classe 2007 fino al 30 giugno 2029. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
