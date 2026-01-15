Mazur Juve il club blinda il suo talento polacco classe 2007 | ufficiale il lungo rinnovo del contratto

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Mazur Juve, giovane centrocampista polacco nato nel 2007. L’accordo prolungato rafforza l’impegno del club nei confronti del talento emergente, consolidando la sua presenza nel settore giovanile. Questa scelta evidenzia la volontà della società di investire nel futuro e di valorizzare le giovani promesse, garantendo continuità e crescita alla squadra.

