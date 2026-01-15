Maxi sequestro di sigarette di contrabbando a Fontanarossa

A Fontanarossa, a Catania, si è svolta un’operazione congiunta tra Guardia di Finanza e Dogane finalizzata al controllo di sigarette di contrabbando. L’intervento ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di prodotti illeciti, nell’ambito di attività di prevenzione e contrasto del traffico di merci contraffatte. Questa operazione si inserisce nelle attività di vigilanza svolte presso l’aeroporto internazionale per tutelare il mercato legale e la sicurezza dei cittadini.

Controlli congiunti tra Guardia di Finanza e Dogane. All'aeroporto internazionale di Catania Fontanarossa è scattata un'operazione congiunta di monitoraggio su arrivi e partenze condotta dalla Guardia di Finanza e dall' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L'attività ha portato al sequestro di oltre 105 chili di tabacchi lavorati esteri, confezionati in più di 520 stecche di sigarette destinate al mercato illegale. Fermate tre passeggere in arrivo da Roma. I controlli hanno interessato tre donne, due di nazionalità ivoriana e una camerunense, sbarcate a Catania con un volo proveniente da Roma Fiumicino, dopo essere partite rispettivamente da Camerun e Costa d'Avorio con scalo in Etiopia.

