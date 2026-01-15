Maxi lavori di Publiacqua Code e caos in via Cassia
Sono in corso lavori di Publiacqua tra via della Cooperazione e via Cassia, causando disagi e code nelle ore di punta. La situazione temporanea interessa principalmente il traffico su questa tratta, richiedendo pazienza agli automobilisti. Si consiglia di valutare percorsi alternativi o di pianificare gli spostamenti in orari meno trafficati fino al termine dei lavori.
I lavori in corso tra via della Cooperazione e via Cassia stanno creando caos e code, soprattutto nelle ore di punta. Una situazione che sta andando avanti da qualche giorno, da quando è stato avviato un cantiere di Publiacqua con relativa chiusura al traffico della corsia in direzione di Firenze. Si passa a senso unico alternato regolato da un semaforo. E le code che si creano hanno fatto saltare i nervi a numerosi cittadini e ai tanti pendolari che percorrono la statale per andare verso Firenze e l’autostrada o rientrare a casa. In molti si sono lamentati per le decine di minuti perse per strada con l’amministrazione comunale che a sua volta ha chiesto chiarimenti a Publiacqua e ai responsabili dell’intervento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
