In questa intervista esclusiva pubblicata su Italo Canadesi.it, Augusto Oriani ci presenta Maurizio Ganz, noto come El Buitre della Brianza. Conosciuto fin dagli anni ’80, Ganz è un ex calciatore nato a Tolmezzo, che ha mantenuto rapporti duraturi nel tempo. Attraverso questa conversazione, scopriamo la sua storia e il valore delle amicizie che, nonostante il trascorrere degli anni, continuano a essere un punto fermo nella sua vita.

di Augusto Oriani, intervista esclusiva pubblicata su Italo Canadesi.it Gli anni passano ma le amicizie rimangono, conosco Maurizio Ganz da quando si trasferì a Monza nel lontano 1988- 89, un bravissimo ragazzo nato a Tolmezzo in Friuli. Diciamo che la sfortuna di Maurizio è sempre stata di trovarsi davanti grandi campioni e quando sei giovanissimo è dura sorpassarli. Ha cominciato prestissimo la sua carriera era sempre in campo, non c'erano i cellulari, i ragazzi non avevano nulla ma tutti erano felici e giocavano per strada. Maurizio ha giocato nel calcio vero, il calcio di una volta. Sacrifici,"Insomma, ha girato un po'.

© Laprimapagina.it - Maurizio Ganz El Buitre della Brianza (Butragueño)

