Maturità 2026 prove scritte | in arrivo decreto sulla correzione Le ultime notizie SPECIALE con Rosano Anief LIVE alle 15 | 00
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha convocato una riunione per discutere il decreto relativo alla correzione delle prove scritte della Maturità 2026 e alle modalità di individuazione delle aree disciplinari. Nei prossimi giorni, sarà pubblicato un aggiornamento ufficiale sulle procedure e sui criteri di valutazione. Segui il nostro approfondimento speciale con Rosano (Anief) in diretta alle 15:00 per tutte le ultime novità.
Riunione al Ministero dell’Istruzione e del Merito riguardo il decreto sulla correzione delle prove scritte e l’individuazione delle aree disciplinari. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Quando ci sarà la Maturità 2026, le date delle prove scritte nell’ordinanza del Mim: tutte le novità - Secondo l’ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito si terrà giovedì 18 giugno alle 08:30 la prima prova scritta della Maturità 2026: le indicazioni su calendario scolastico 2025/2026 e ... fanpage.it
Maturità 2026: La seconda prova scritta, le novità previste - Con l’approvazione della legge n° 164 di conversione del decreto 127 del settembre 2025 sono state apportate delle modifiche sostanziali agli esami finali del secondo ciclo d’istruzione del 2026 e già ... tecnicadellascuola.it
Quali sono le materie dell'esame di terza media 2026? - Si parla molto delle materie di maturità, ma anche i ragazzi di terza media vogliono saperne di più sul loro esame: su quali materie verterà? skuola.net
MATURITÀ 2026: come funzionano i CREDITI e come calcolare il VOTO FINALE
Riprese lezioni per 7 milioni di studenti: a fine gennaio materie e prove Maturità https://www.lavocedelnordest.eu/riprese-lezioni-per-7-milioni-di-studenti-a-fine-gennaio-materie-e-prove-maturita/ Dopo la pausa, riprese le lezioni: minuto di silenzio nelle classi facebook
