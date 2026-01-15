Maturità 2026 prove scritte | in arrivo decreto sulla correzione Le ultime notizie SPECIALE con Rosano Anief LIVE alle 15 | 00

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha convocato una riunione per discutere il decreto relativo alla correzione delle prove scritte della Maturità 2026 e alle modalità di individuazione delle aree disciplinari. Nei prossimi giorni, sarà pubblicato un aggiornamento ufficiale sulle procedure e sui criteri di valutazione. Segui il nostro approfondimento speciale con Rosano (Anief) in diretta alle 15:00 per tutte le ultime novità.

MATURITÀ 2026: come funzionano i CREDITI e come calcolare il VOTO FINALE

