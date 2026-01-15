Matthew McConaughey ha annunciato di aver depositato il brevetto di una sua celebre esclamazione, affermando la volontà di contrastare l’uso improprio dell’intelligenza artificiale. La star americana, nota per film come Mud e Killer Joe, ha scelto di tutelare questa frase ormai iconica, sottolineando l’importanza di preservare l’integrità delle proprie espressioni originali nel mondo digitale.

La star texana di Mud e Killer Joe ha deciso di depositare il marchio di una famosa esclamazione diventata iconica nel corso degli anni. Matthew McConaughey ha stupito i propri fan, nel tentativo di contrastare l'uso improprio, da parte degli sviluppatori di tecnologie, dell'intelligenza artificiale, che stanno facendo tanto discutere negli ultimi anni. Gli avvocati dello studio Yorn Levine hanno confermato di aver ottenuto dalle autorità dell'U.S. Patent and Trademark Office ben otto marchi legati alla voce e all'immagine dell'attore premio Oscar per Dallas Buyers Club. La celebre battuta brevettata da Matthew McConaughey Tra i marchi registrati legati a Matthew McConaughey figura un audio in cui McConaughey pronuncia 'Alright, alright, alright!', battuta resa celebre dal film del 1993, La vita è un sogno, con . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Matthew McConaughey dice stop all’utilizzo improprio dell'IA e brevetta una sua celebre battuta

