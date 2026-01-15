Matteo Colombo ritorna alla Pianese dopo la parentesi all’Atalanta U23

Matteo Colombo torna alla Pianese dopo un’esperienza con l’Atalanta U23. Il centrocampista classe 2004 riprende il percorso con la squadra di Piancastagnaio, dove aveva già militato in passato. Questa nuova fase rappresenta un’opportunità per il calciatore di continuare il suo sviluppo e contribuire alla crescita del team. La società accoglie con entusiasmo il rientro di Colombo, consolidando il rapporto con un giovane talento del settore giovanile.

PIANCASTAGNAIO – La Pianese dà il bentornato Matteo Colombo: il centrocampista è di nuovo bianconero Il calciatore classe 2004 è tornato a Piancastagnaio dopo gli ultimi sei mesi trascorsi all’ Atalanta Bergamasca Calcio U23. Matteo Colombo è un nuovo giocatore della Pianese. Il centrocampista classe 2004 fa ritorno a Piancastagnaio dopo l’esperienza della scorsa stagione, chiusa con 3 reti in 35 presenze. Dopo la parentesi di questi sei mesi, che lo ha visto fare ritorno a Bergamo nelle fila dell’Atalanta Under 23, nel girone C di Serie C, il calciatore – che ha scelto la maglia numero 4 – ha firmato un contratto che lo legherà alla squadra amiatina per i prossimi due anni e mezzo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

