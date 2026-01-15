Matteo Colombo ritorna alla Pianese dopo la parentesi all’Atalanta U23
Matteo Colombo torna alla Pianese dopo un’esperienza con l’Atalanta U23. Il centrocampista classe 2004 riprende il percorso con la squadra di Piancastagnaio, dove aveva già militato in passato. Questa nuova fase rappresenta un’opportunità per il calciatore di continuare il suo sviluppo e contribuire alla crescita del team. La società accoglie con entusiasmo il rientro di Colombo, consolidando il rapporto con un giovane talento del settore giovanile.
PIANCASTAGNAIO – La Pianese dà il bentornato Matteo Colombo: il centrocampista è di nuovo bianconero Il calciatore classe 2004 è tornato a Piancastagnaio dopo gli ultimi sei mesi trascorsi all’ Atalanta Bergamasca Calcio U23. Matteo Colombo è un nuovo giocatore della Pianese. Il centrocampista classe 2004 fa ritorno a Piancastagnaio dopo l’esperienza della scorsa stagione, chiusa con 3 reti in 35 presenze. Dopo la parentesi di questi sei mesi, che lo ha visto fare ritorno a Bergamo nelle fila dell’Atalanta Under 23, nel girone C di Serie C, il calciatore – che ha scelto la maglia numero 4 – ha firmato un contratto che lo legherà alla squadra amiatina per i prossimi due anni e mezzo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Leggi anche: Hockey Prato si prepara alla stagione da protagonista dopo la parentesi di Coppa
Leggi anche: Cadono Inter U23 e Atalanta U23. Continua il volo della Casertana
La Pianese accoglie di nuovo Matteo Colombo; La Pianese dà il bentornato Matteo Colombo; Serie C mercato. Un ritorno per il centrocampo della Pianese; Pianese, torna Colombo dall'Atalanta. Stavolta a titolo definitivo: due anni e mezzo di contratto.
Pianese, torna Colombo dall'Atalanta. Stavolta a titolo definitivo: due anni e mezzo di contratto - Un ritorno annunciato in casa Pianese, con la società che si assicura - tuttomercatoweb.com
Matteo #Colombo lascia l' #Atalanta. Dopo 10 anni nel settore giovanile nerazzurro, dai Giovanissimi Regionali Professionisti fino alla U23, il centrocampista classe 2004 si trasferisce a titolo definitivo alla #Pianese, squadra dove aveva militato in prestito la sc x.com
Matteo Colombo. ELENA ROSE · orióN. Uno dei giorni più attesi dell’anno É arrivato il calendario di @giorginasparkling 2026 Così il 2026 sarà sicuramente un po’ più fantastico facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.