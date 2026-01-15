Mattarella | In Iran efferato sterminio di manifestanti Casa Bianca | Fermate 800 esecusioni

Le recenti repressioni in Iran, definite da Amnesty International come un massacro senza precedenti, hanno provocato oltre 12.000 vittime secondo le stime. Le dichiarazioni di Mattarella e della Casa Bianca evidenziano la gravità della situazione, con richieste di fermare le violenze e garantire i diritti dei manifestanti. Questa crisi rappresenta una sfida importante per la comunità internazionale, che si impegna a monitorare gli sviluppi e a promuovere il rispetto dei diritti umani.

Un massacro senza precedenti. Così Amnesty International ha definito la repressione delle manifestazioni da parte del governo dell'ayatollah Ali Khamenei che, si teme, abbia causato più di 12mila vittime. Ieri, le voci di un attacco imminente da parte degli Stati Uniti, ma il presiedente Trump ha frenato, affermando che le uccisioni dei manifestanti si erano fermate. Intanto, si teme per la sorte di Efran Sultani, 26enne diventato simbolo della protesta, che secondo diversi media avrebbe dovuto essere giustiziato oggi. Secondo le autorità di Teheran, è stato solamente incarcerato e non condannato a morte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mattarella: "In Iran efferato sterminio di manifestanti". Casa Bianca: "Fermate 800 esecusioni" Leggi anche: Mattarella “In Iran efferato sterminio dei manifestanti” Leggi anche: Mattarella: "In Iran efferato sterminio di manifestanti". Teheran: "Trump ieri ci ha informato che non attaccherà" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Iran, nuove sanzioni da Usa e G7. Mattarella: «Efferato sterminio di manifestanti»; Mattarella, in Iran efferato sterminio di manifestanti; Farnesina, 'italiani che possono farlo lascino l'Iran'; Giorgetti e le spese militari: «Scostamento possibile, decideranno le Camere». Mattarella “In Iran efferato sterminio dei manifestanti” - ROMA (ITALPRESS) – “Il giornalismo libero è antidoto contro gli abusi, contro manipolazioni ad opera di poteri pubblici e privati, contro ... iltempo.it

Iran, nuove sanzioni da Usa e G7. Mattarella: «Efferato sterminio di manifestanti» - Ministro degli Esteri iraniano Araghchi: «Oggi e domani non ci saranno impiccagioni» ... ilsole24ore.com

Mattarella: «In Iran efferato sterminio di manifestanti. Stampa antidoto contro abusi di poteri pubblici e privati» - Sono solo alcuni dei temi affrontati dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ... msn.com

Mattarella: 'L'Iran censura la stampa per sterminare i manifestanti, efferata crudeltà'. Le opposizioni in piazza. Il campo largo si ricompatta sulla risoluzione M5s #ANSA - facebook.com facebook

Mattarella: Non è un caso che i regimi più efferati provvedano subito a comprimere gli spazi della libertà di informazione, non appena viene posto in discussione il loro operato. Pensiamo a quanto sta accadendo in questi giorni in Iran x.com

