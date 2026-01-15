Mattarella | ‘il giornalismo libero è antidoto contro le menzogne’

Il giornalismo libero svolge un ruolo fondamentale nel garantire trasparenza e verità, contrastando abusi, manipolazioni e disinformazione. Esso permette ai cittadini di accedere a informazioni accurate e imparziali, favorendo un’opinione pubblica consapevole e critica. In un’epoca di crescente complessità, l’indipendenza dei mezzi di informazione si rivela essenziale per difendere la democrazia e promuovere una società più giusta e informata.

Il giornalismo libero è antidoto contro abusi, manipolazioni ad opera di poteri pubblici e privati, contro opacità e menzogne, consentendo la possibilità di formarsi un'opinione indipendente, basata su rigorosa rappresentazione dei fatti". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i partecipanti al Seminario di Venezia per la stampa britannica.

Così i giornalisti in attesa della visita di Mattarella hanno manifestato al Mattatoio il loro dissenso contro l'ad di Exor, John Elkann, in trattativa con i greci di Antenna per la cessione degli asset editoriali del Gruppo Gedi facebook

