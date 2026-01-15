Mattarella | giornalisti pagano con la vita impegno per libertà
Il lavoro dei giornalisti spesso comporta rischi significativi, come evidenziato da recenti dati sulla loro sicurezza nel 2025. Secondo la Federazione internazionale dei Giornalisti, più di 120 professionisti dell’informazione hanno perso la vita nei conflitti globali, con molti casi a Gaza. Questo ricorda l’importanza del loro ruolo nel garantire verità e libertà di stampa, anche a costo della vita.
Roma, 15 gen. (askanews) – L’impegno dei giornalisti per “verità e di libertà, viene spesso pagato a caro prezzo: nel 2025 – come segnala la Federazione internazionale dei Giornalisti – oltre 120 giornalisti e operatori dell’informazione hanno trovato la morte nei conflitti, molti di essi a Gaza”. Lo ha ricordato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso dell’incontro, al Quirinale, con i partecipanti al 30° anniversario del Seminario di Venezia per la stampa britannica. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
