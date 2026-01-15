Milano, 15 gennaio 2026 - Anche Andrea D., di Voghera in provincia di Pavia, e Irene, di Genova, si sono sposati. Nella terza puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia abbiamo assistito anche all’ultima delle tre cerimonie di questa edizione del reality show. Quando va in onda. Matrimonio a Prima Vista Italia è uno dei programmi di punta di Real Time. Gli episodi della tredicesima edizione del reality show vanno in onda ogni mercoledì dalle 21.30 sul canale 31. Le puntate sono disponibili anche on demand sul sito di Real Time. Tre sono gli esperti a disposizione dei sei partecipanti all’esperimento sociale: Andrea Favaretto, esperto di comunicazione, la sessuologa Nada Loffredi e la psicologa Giulia Davanzante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Matrimonio a Prima Vista 2026, tutte le coppie si sono sposate: Francesco e Marina ancora in crisi

