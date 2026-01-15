Mathias, un ex di Giulia, si fa vivo a Spoleto, suscitando la gelosia di Diego. Intanto, la prima puntata di Don Matteo 15 ha registrato oltre quattro milioni di spettatori, con uno share del 24,8 %. La serie si conferma uno degli appuntamenti più seguiti della stagione televisiva italiana.

L a prima puntata di Don Matteo 15 ha tenuto incollati davanti alla tv oltre quattro milioni di telespettatori, con uno share del 24,8 %. Dopo l’addio di Terence Hill al prete più famoso della tv italiana, Raoul Bova ha preso in mano il testimone proseguendo nel solco del successo. La fiction, targata Lux Vide e Rai Fiction, continua a piacere al pubblico di Rai 1. Raoul Bova presenta “Don Matteo 15”: «Vi racconto la vocazione e le nuove scelte di vita» X Leggi anche › La rinascita di Raoul Bova parte da “Don Matteo 15”. Stasera su Rai 1 la prima puntata della nuova stagione Stasera l’appuntamento è con la seconda puntata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Mathias, un ex di Giulia si fa vivo a Spoleto, facendo ingelosire Diego

Don Matteo, nel cast anche una stella dello sport azzurro: chi è Andrew Howe che fa Mathias.

Il Capitano è alle prese con l'ira di Cecchini, che ha appena scoperto di dover lasciare l'Arma, e con l'arrivo a Spoleto di Mathias, un uomo legato al passato di Giulia che sembra più di un semplice amico. Intanto Giona, un ragazzo problematico che ha lasciato facebook