Mathias un ex di Giulia si fa vivo a Spoleto facendo ingelosire Diego
Mathias, un ex di Giulia, si fa vivo a Spoleto, suscitando la gelosia di Diego. Intanto, la prima puntata di Don Matteo 15 ha registrato oltre quattro milioni di spettatori, con uno share del 24,8 %. La serie si conferma uno degli appuntamenti più seguiti della stagione televisiva italiana.
L a prima puntata di Don Matteo 15 ha tenuto incollati davanti alla tv oltre quattro milioni di telespettatori, con uno share del 24,8 %. Dopo l’addio di Terence Hill al prete più famoso della tv italiana, Raoul Bova ha preso in mano il testimone proseguendo nel solco del successo. La fiction, targata Lux Vide e Rai Fiction, continua a piacere al pubblico di Rai 1. Raoul Bova presenta “Don Matteo 15”: «Vi racconto la vocazione e le nuove scelte di vita» X Leggi anche › La rinascita di Raoul Bova parte da “Don Matteo 15”. Stasera su Rai 1 la prima puntata della nuova stagione Stasera l’appuntamento è con la seconda puntata. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Forbidden Fruit, anticipazioni 28 ottobre: Zehra sospetta di Kemal, Dudar fa ingelosire Alihan
Leggi anche: Kate Middleton, William la fa ingelosire: “Mai stato così sexy”
Don Matteo, nel cast anche una stella dello sport azzurro: chi è Andrew Howe che fa Mathias.
Il Capitano è alle prese con l'ira di Cecchini, che ha appena scoperto di dover lasciare l'Arma, e con l'arrivo a Spoleto di Mathias, un uomo legato al passato di Giulia che sembra più di un semplice amico. Intanto Giona, un ragazzo problematico che ha lasciato facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.