Mata Leão sconfitta a Caserta | seconda battuta d’arresto in ASI

La Mata Leão si è confrontata con la capolista a Caserta, subendo la seconda sconfitta nel campionato ASI. La partita ha evidenziato le sfide della squadra in questa fase della stagione, offrendo spunti di riflessione sulle prossime sfide e sulle aree di miglioramento. Di seguito, un'analisi dettagliata dell'incontro e delle prospettive future.

Tempo di lettura: 2 minuti La Mata Leão cade a Caserta contro la capolista e subisce la seconda sconfitta nel campionato ASI. La partita è subito in salita, sia per la formazione più corta del solito a causa di varie indisponibilità sia per la partenza a razzo dei padroni di casa che ci tengono a rimanere imbattuti. I Sanniti iniziano a “rispondere” solo nel secondo quarto quando le bombe di Puzio e Cozzi riportano in equilibrio l’incontro annullando la difesa a zona dei casertani. Da quel momento in poi la partita corre sul filo dell’equilibrio con i giallorossi che a metà del terzo tempo riescono a raggiungere anche il +8 portando a proprio favore l’inerzia della gara senza mai riuscire però ad allungare in modo definitivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mata Leão sconfitta a Caserta: seconda battuta d’arresto in ASI Leggi anche: Ucraina, Tikhanovskaya: “Battuta d’arresto Kiev è battuta d’arresto per l’Europa” Leggi anche: La Mata Leão supera Polla: i Sanniti iniziano il 2026 con una vittoria Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Italia U18 femminile sconfitta dalla Francia al Mondiale di Prima Divisione Gruppo A di Collalbo 2026 Foto: IIHF/Max Pattis-Vanna Antonello facebook

