A Maslianico, un minorenne è stato condannato a otto anni di carcere per aver diretto una banda di giovanissimi coinvolta in rapine, aggressioni e altre attività criminali tra il 2023 e il 2024. La vicenda evidenzia l’entità delle azioni illecite commesse da un gruppo di minori sotto la guida del giovane, ormai condannato per vari reati.

Maslianico, 15 gennaio 2025 – Per due anni, è stato a capo di una banda di giovanissimi che ha commesso reati di ogni tipo: lesioni e aggressioni, piccole estorsioni, violenze continue. Commesse tra 2020 e 2022, quando aveva tra i 15 e i 17 anni. Ma ora per lui è arrivato il conto: un cumulo di pene da espiare per un totale di 8 anni, che lo ha condotto in carcere. I carabinieri di Cernobbio hanno eseguito il provvedimento di condanna definitiva, andando a prelevare a casa il ragazzo, oggi diciannovenne, e portandolo in carcere al Beccaria. Nonostante sia diventato maggiorenne, la struttura penitenziaria di riferimento è ancora quella minorile, dove gestiranno la sua detenzione, e il passaggio a un carcere ordinario quando sarà il momento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maslianico, rapine e aggressioni commesse da minorenne: 8 anni di carcere al capo di una banda di giovanissimi

