MASCI SBOTTA | LA MIA ONESTÀ NON VA MESSA IN DISCUSSIONE!
Il Consiglio di Stato ha deciso sulle sezioni da rivotare a Pescara, suscitando reazioni diverse tra le parti coinvolte. Il sindaco Masci ribadisce la propria correttezza, affermando che la sua onestà non è messa in discussione. Mentre alcune voci chiedono maggiore trasparenza, altri contestano le procedure elettorali. La situazione richiede chiarezza per garantire la trasparenza e la fiducia dei cittadini nel processo democratico.
Pescara - Dopo la decisione del Consiglio di Stato sulle sezioni da rivotare, il sindaco Masci rivendica correttezza, Costantini parla di elezioni nulle e chiede chiarezza ai cittadini. All’indomani della sentenza con cui il Consiglio di Stato ha disposto la ripetizione delle elezioni amministrative in 23 sezioni su 170 del Pescara, il confronto politico si riaccende. A prendere posizione sono il sindaco Carlo Masci e il suo principale avversario, il candidato di centrosinistra Carlo Costantini. Accanto al primo cittadino è intervenuto anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che in conferenza stampa ha espresso sostegno politico all’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
Leggi anche: VIDEO | Il sindaco Masci sul ritorno al voto: "La mia onestà non è in discussione, pronti a vincere per la terza volta"
Leggi anche: Chiara Ferragni, Damato rompe il silenzio: “La mia onestà e correttezza restaurate”
Manna sbotta: “Var penalizzante, così si falsano le partite” facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.