MASCI SBOTTA | LA MIA ONESTÀ NON VA MESSA IN DISCUSSIONE!

Il Consiglio di Stato ha deciso sulle sezioni da rivotare a Pescara, suscitando reazioni diverse tra le parti coinvolte. Il sindaco Masci ribadisce la propria correttezza, affermando che la sua onestà non è messa in discussione. Mentre alcune voci chiedono maggiore trasparenza, altri contestano le procedure elettorali. La situazione richiede chiarezza per garantire la trasparenza e la fiducia dei cittadini nel processo democratico.

